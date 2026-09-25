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Завтра маршруты общественного транспорта изменят ради «Кросса наций»

Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в субботу, 26 сентября. Центральной площадкой соревнований традиционно станет стадион «Екатеринбург Арена».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 7:00 до 15:00 движение автобусов будет ограничено по улицам: Татищева от Мельникова до Репина; Репина от Татищева до Мельникова; Крауля от Пирогова до Репина.

Автобусы пойдут следующим образом:
– маршрут № 043: Челюскинцев – Бориса Ельцина – 8 Марта – проспект Ленина – Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Металлургов – Новомосковский тракт – Станция Решеты – Старые Решеты – Московский тракт;
– маршрут № 45: Челюскинцев – Бориса Ельцина – 8 Марта – проспект Ленина – Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Посадская – далее по маршруту;
– маршрут № 48: Вилонова – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Репина – далее по маршруту;
– маршрут № 49 – в оба направления по улицам: проспект Ленина – Московской – Пальмиро Тольятти – Посадской – Мельникова – Крауля – далее по маршруту;
– маршрут № 51 – в оба направления по улицам: проспекту Ленина – Московской – Пальмиро Тольятти – Посадской – Мельникова – Крауля – далее по маршруту;
– маршрут № 52: Бисертская – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Репина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Геннина – Академика Сахарова – Рябинина;
– маршрут № 59 – в оба направления по улицам: Белореченской – Посадской – Пальмиро Тольятти – Московской – проспекту Ленина – далее по маршруту;
– маршрут № 62: Рябинина – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Зоологическая – Репина – Гурзуфская – Радищева – Московская (обратно Московская – Гурзуфская) – проспект Ленина – 8 Марта – Титова – Селькоровская;
– маршрут № 64 – в оба направления по улицам: проспекту Ленина – Московской – Пальмиро Тольятти – Посадской – Мельникова – Крауля – далее по маршруту;
– маршрут № 70: Малышева – Московская – Гурзуфская (обратно Гурзуфская – Радищева – Московская) – Посадская – далее по маршруту;
– маршрут № 84 – в оба направления по улицам: проспекту Ленина – Московской – Пальмиро Тольятти – Посадской – Мельникова – Крауля – далее по маршруту;
– маршрут № 87: Академика Ландау – Академика Вавилова – Академика Парина – Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Гурзуфская – Радищева – Московская (обратно Московская – Гурзуфская) – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова;
– маршрут № 93: Рябинина – Краснолесья – Амундсена – Щорса – 8 Марта – проспект Ленина – Московская – переулок Пестеревский – Верх-Исетский бульвар – Кирова (обратно Долорес Ибаррури) – Бебеля – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Расточная – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Решетская (обратно Белякова) – Леваневского.

При закрытии движения трамваев по улице Татищева на участке от Московской до Красноуральской в обоих направлениях подвижной состав пойдет следующим образом:
– маршрут № 2: ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Челюскинцев – проспект Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Эльмаш;
– маршрут № 18: Волгоградская – Викулова – Татищева – Красноуральская – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ.

При закрытии движения троллейбусов на участке от Центральной гостиницы до конечных остановок «Крауля» и «Посадская» будет организовано следующим образом:
– маршрут № 25: 40 лет ВЛКСМ – 40-летия Комсомола – Высоцкого – Малышева – (Белинского) – Розы Люксембург – Чапаева – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Ботаническая;
– маршрут № 26: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – Гостиница «Центральная»;
– маршрут № 35: Академическая – Академическая (Первомайская – Студенческая) – Мира – Малышева (Белинского) – Розы Люксембург – Чапаева – Белинского – Академика Шварца – Крестинского – Родонитовая – Ботаническая;
– маршрут № 37: Уралобувь – Мира – Малышева (Белинского) – Розы Люксембург – Чапаева – Белинского – Академика Шварца – Крестинского – Родонитовая – Ботаническая.

Во время объезда посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на всех остановках по ходу движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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