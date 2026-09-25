Колонна байкеров проедет по Екатеринбургу в честь закрытия мотосезона

В субботу, 26 сентября, в 11:00 в квартале Архангела Михаила начнется церемония закрытия мотосезона.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, гостей ждет выставка транспорта, на которой будут представлены патрульные автомобили и мотоциклы ДПС. Свою технику покажут и мотосообщества Свердловской области, а также гости из других регионов: от классики до современных моделей.

Автоинспекторы вместе с байкерами проведут викторину по правилам дорожного движения, разъяснят, как правильно вести себя на дороге в межсезонье и к чему готовиться в новом сезоне.

В 15:00 стартует колонна, в которой проедет более тысячи мотоциклистов. Маршрут шествия: ул. Архангела Михаила, 9 – ул. Светлореченская – Объездная дорога – ул. Московская – пр. Ленина – ул. Восточная – ул. Ткачей – ул. Машинная – ул. Луганская – Объездная дорога – ул. Архангела Михаила.

Сопровождение колонны обеспечат экипажи Госавтоинспекции Свердловской области.

На период прохождения колонны возможны кратковременные ограничения движения на отдельных участках маршрута. Движение будут открывать сразу после проезда колонны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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