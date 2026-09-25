Тысячи православных собрались в Верхотурье на праздник Симеона. Когда здесь будет Лавра? (ФОТО)

Праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Оно прошло в Крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского мужского монастыря, который год от года меняется при поддержке Фонда святой Екатерины, который помогает в восстановлении исторического облика святынь, ведет работы по благоустройству, а также поддерживает городскую больницу. После завершения работ руководство региона и верующие планируют обратиться к Святейшему Патриарху за благословением о присвоении монастырю статуса Лавры.



«Губернатор нашего региона и его команда призывают к тому, чтобы придать Верхотурскому монастырю статус Лавры. К этим словам он собрал неравнодушных людей и попросил их взять по одному-два объекта для восстановления. Мы видим, что ведутся работы в Игуменском доме, инженеры начинают заниматься главным куполом, который находится в аварийном состоянии. Порядка десятка объектов уже возрождают», – отметил в общении с журналистами Владыка Евгений.



Напомним, что праведный Симеон Верхотурский родился в начале 17 века в семье дворян. Повинуясь Божественному водительству, он оставил земное богатство и отправился за Урал, где жил как простой странник. Чаще всего он молился в селе Меркушино в небольшой деревянной церкви и ходил по соседним селам, пробуждая в сердцах жителей, в том числе и вогулов, стремление к добродетельной жизни.

В 1642 году Симеон окончил свой земной путь и был погребен возле меркушинского храма Архангела Михаила, а спустя 50 лет жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления.

25 сентября 1704 года по благословению митрополита Тобольского Филофея мощи перенесли в Верхотурский монастырь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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