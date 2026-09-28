Над Свердловской областью висит смог

В Свердловской области уже несколько дней наблюдается смог. Уральцы замечают его не только в городах, но и на региональных автотрассах.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе наблюдаются с 20:00 субботы, 26 сентября. Ожидается, что смог рассеется не раньше сегодняшнего вечера.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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