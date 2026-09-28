В Краснотурьинске все чаще видят медведей

В Краснотурьинске медведи все чаще подходят к жилью. Местные власти просят людей быть крайне осторожными.

Так, в поселке Рудничном на улице Новой медведь забрался во двор и утащил двух гусей. На улице Парковой в районе детской поликлиники видели медвежонка, где-то рядом могла быть агрессивная медведица. Возле СНТ № 3 медведя сбила машина, но зверь остался жив и убежал в лес, сообщает городская ЕДДС.

Как уже писал «Новый День», в этом году в Свердловской области участились встречи с медведями. Хищники все чаще появляются вблизи населенных пунктов, на дорогах и в садовых товариществах. В начале сентября медведя заметили в поселке Горный Щит, входящем в состав МО «город Екатеринбург».

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42