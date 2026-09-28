В уральских лесах в этом году нет кедровых орехов

В этом году в уральских лесах оказался очень небольшим урожай кедрового ореха, хотя в прошлом году его было довольно много, сообщили в заповеднике «Денежкин камень». «Ореха нынче практически нет, в прошлом году местами был хороший урожай. Ягоды в эти учёты встретились только в горах – там много черники и шикши, чуть меньше голубики и брусники, а на болоте очень много клюквы. Рябина, шиповник, костяника нынче решили отдохнуть. Малина, может, и была, но к началу учётов уже опала», – рассказал Олег Катана, научный сотрудник заповедника «Денежкин Камень».

Ранее государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Вячеслав Теплоухов рассказал «Новому Дню», что неурожай орехов и ягод гонит из леса медведей. В июле и августе у медведей начинается нажировочный процесс, когда им нужно как можно больше пищи. Однако в этом году ситуация с кормами сложилась неблагоприятная: «Ягод и кедровых орехов практически нет, поэтому медведи начинают интенсивно передвигаться в поисках еды и постепенно подходят к населенным пунктам», – пояснил собеседник «Нового Дня».

Североуральск, Елена Владимирова

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