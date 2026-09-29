Уровень заболеваемости ОРВИ немного снизился

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 31,6 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 4,7% и ниже среднего многолетнего уровня на 19,2%.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, 59,4% заболевших – дети, среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус.

Врачи напоминают, что в Свердловской области идет прививочная кампания против гриппа. Вакцинироваться необходимо ежегодно, лучше всего в сентября-октябре.

При появлении любых признаков болезни медики просят граждан оставаться дома и обращаться за профессиональной помощью.

Екатеринбург, Елена Владимирова