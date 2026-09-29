Горожане засняли тренировку спецподразделений на Екатеринбург-арене (ФОТО)

В Екатеринбурге горожане сняли тренировку спецподразделений Росгвардии на «Екатеринбург-арене». Видео снял риелтор Иван Сапегин и опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

Многие подписчики предположили, что тренировка может быть связана с предстоящим матчем Россия– Намибия. Однако в Росгвардии «Новому Дню» сообщили, что события не связаны между собой, так как в регионе проходит множество спортивных мероприятий, а не только матч с участием национальной сборной.



«Сегодня проведена плановая тренировка резерва личного состава, подобные занятия регулярно проводятся в том числе на спортивных объектах с целью слаживания сотрудников подразделений ведомства», – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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