В Кольцово задержаны рейсы в Москву, Петербург и Сочи

Росавиация временно приостановила прием и выпуск воздушных судов из екатеринбургского аэропорта Кольцово по соображениям безопасности. Как следует из информации на онлайн-табло, задержаны вылеты трех рейсов в Москву, двух – в Санкт-Петербург, трех – в Сочи, а также в Саратов, Стамбул и Нижний Новгород.

Пассажиров просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании. Напомним, сегодня в 08:35 в Свердловской области была объявлена беспилотная опасность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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