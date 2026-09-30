Холода приближаются: в Екатеринбурге половину уборочной техники перевели на зимний режим

Екатеринбург готовится к зиме. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации уральской столицы, подрядчики перевели не менее 50 процентов техники для уборки снега и борьбы с гололедом.

На уборочные машины установили оборудование, способное прометать проезжую часть, сдвигать снег и обрабатывать дороги реагентами. Тракторы оснащены навесным оборудованием: плугами и щетками для уборки тротуаров, внутриквартальных проездов и дорог. Также подготовлены противогололедные запасы «Бионорда».

Кроме того, к зимнему периоду разровняли и очистили от мусора снежные полигоны.

Ранее «Новый День» писал, что уже к выходным в Екатеринбург может прийти дождь со снегом, но на сегодняшний день уборка продолжается в летнем режиме. Утром на улицы города вышли 357 дорожных рабочих и 155 единиц коммунальной техники.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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