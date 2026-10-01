Клещи продолжают кусать уральцев даже осенью

В Свердловской области продолжается сезон клещей. За минувшую неделю зарегистрировано 38 пострадавших от укусов паукообразных, сообщил Роспотребнадзор. Всего в этом году порядка 18 тысяч свердловчан обращались в больницы после встречи с клещами.

С начала сезона в лабораториях было исследовано 16,5 тысячи особей клещей. Возбудитель лайм-боррелиоза обнаружен в 46,5% пробах. Клещевой энцефалит находили в 1,4%.

«Осень – оптимальное время для начала курса вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Прививки проводятся с 15-месячного возраста. Курс состоит из 2 прививок с интервалом, установленным производителем; ревакцинация проводится через 1 год, отдаленная ревакцинация – раз в три года», – напомнили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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