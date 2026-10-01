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Екатеринбургского предпринимателя будут судить за неуплату налогов на 263 млн рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Ремэнергоресурс».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).
По версии следствия, фигурант представил в налоговую инспекцию недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость организации за 1-4 кварталы 2020-2022 годов, а также заведомо ложные сведения о заключенных сделках. В результате в федеральный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму свыше 263,4 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный государству ущерб на сумму свыше 238,5 млн рублей. На его имущество стоимостью свыше 27 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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