Вывезли на пустырь, избили, а потом умыли и вызвали такси. Полиция задержала разбойников из Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали двух молодых людей, которые подозреваются в разбое. В ночь на 26 сентября 20-летнего парня двое его знакомых затолкали в машину, вывезли на Изоплит, избили и отняли телефон (iPhone 15 Pro Max). Сначала били руками по лицу, а после стали угрожать куском арматуры.

«После того, как заявитель передал гаджет, злоумышленники заботливо умыли его и даже вызвали такси», – отметили в пресс-службе полиции города. Парень обратился в больницу, там ему диагностировали ушибленную рану верхней губы. Материальный ущерб от действий подозреваемых составил порядка 60 тысяч рублей.

По подозрению в разбое сотрудники полиции оперативно установили и задержали двух молодых людей 2005 и 2008 годов рождения. У обоих уже есть приводы в полицию – за кражи, угон и причинение вреда здоровью.

«В свое оправдание один из подозреваемых пояснил, что якобы узнал о причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков и решил с ним «разобраться». Какой именно «воспитательный» эффект он хотел оказать на своего знакомого, задержанный сказать затруднился. Однако телефон жертвы он все-таки забрал и даже успел сдать в ломбард», – заметили в УМВД по Екатеринбургу.

В отношении молодых людей возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 10 лет лишения свободы. Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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