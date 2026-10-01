В областной наркологии открыли кабинет помощи детям

В свердловской областной наркологической больнице возобновил работу специализированный детский наркологический кабинет.

С 1 октября амбулаторный прием будет вести команда специалистов: психиатр-нарколог, медицинский психолог и специалист по социальной работе. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава области, за консультацией смогут обратиться и несовершеннолетние, и их родители. Специалисты кабинета будут заниматься не только лечением, но и первичной, вторичной и третичной профилактикой, а также оказывать психологическую и социальную поддержку семьям.

По статистике минздрава, подавляющее большинство обращений к наркологам носят именно профилактический характер. Так, за 8 месяцев 2026 года из 3,1 тысячи визитов более 2,6 тысяч были профилактическими.

Отметим, что в панах минздрава создание полноценной треуровневой системы помощи детям, которая будет включать в себя все: от амбулаторного приема до стационарного лечения и медицинской реабилитации – по аналогии с уже работающей взрослой наркологической службой.

Екатеринбург, Елена Васильева

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