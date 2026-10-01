Реконструкция дендропарка на Первомайской подходит к концу

В Екатеринбурге подходит к концу благоустройство дендропарка на Первомайской, выполнено уже 80 процентов запланированных работ.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии уральской столицы, по всему периметру парка отремонтированы ограждения, приведена в порядок входная группа. Пруды очистили от донных иловых отложений, берега у водоемов укрепили. В парке появилось новое освещение, установлен туалетный модуль.
Подрядчикам осталось завершить укладку основных и второстепенных дорожек, разместить качели и скамьи с перголами. Работы планируется закончить до зимы.
Екатеринбург, Арина Кокорина
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