Реконструкция дендропарка на Первомайской подходит к концу

В Екатеринбурге подходит к концу благоустройство дендропарка на Первомайской, выполнено уже 80 процентов запланированных работ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии уральской столицы, по всему периметру парка отремонтированы ограждения, приведена в порядок входная группа. Пруды очистили от донных иловых отложений, берега у водоемов укрепили. В парке появилось новое освещение, установлен туалетный модуль.

Подрядчикам осталось завершить укладку основных и второстепенных дорожек, разместить качели и скамьи с перголами. Работы планируется закончить до зимы.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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