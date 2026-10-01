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Еще три китайских города станут партнерами Екатеринбурга

Фото: Алсу Султанова

Екатеринбург планирует установить межмуниципальное сотрудничество с еще тремя китайскими городами – Ухань, Иу и Цзиси. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева на торжественном приеме по случаю 77-летней годовщины образования Китайской Народной Республики.

Чиновница отметила, что сейчас у уральской столицы есть 10 городов-партнеров из КНР, с которыми налажены деловые связи.Так, накануне в Екатеринбурге в рамках деловой программы делегации Шэньяна состоялись бизнес-переговоры представителей крупных китайских предприятий с уральскими компаниями. «В прошлом году проведено 53 совместных мероприятия, а на сегодняшний день уже 34. Каждое мероприятие проходит на высоком уровне, и все это – результат командной работы», – отметила Марина Фадеева.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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