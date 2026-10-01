Еще три китайских города станут партнерами Екатеринбурга

Екатеринбург планирует установить межмуниципальное сотрудничество с еще тремя китайскими городами – Ухань, Иу и Цзиси. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева на торжественном приеме по случаю 77-летней годовщины образования Китайской Народной Республики.

Чиновница отметила, что сейчас у уральской столицы есть 10 городов-партнеров из КНР, с которыми налажены деловые связи.Так, накануне в Екатеринбурге в рамках деловой программы делегации Шэньяна состоялись бизнес-переговоры представителей крупных китайских предприятий с уральскими компаниями. «В прошлом году проведено 53 совместных мероприятия, а на сегодняшний день уже 34. Каждое мероприятие проходит на высоком уровне, и все это – результат командной работы», – отметила Марина Фадеева.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube