Жога отмечает два года работы полпредом: «Я счастлив, что Урал принял меня»

Уральский полпред Артем Жога отмечает два года работы уральским полпредом. «Два года назад президент России Владимир Владимирович Путин оказал мне высокое доверие и назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Как же быстро летит время!», – написал в соцсетях Жога.

«Я очень рад, что Урал стал моим домом. Наверное, секрет в том, что во всех регионах Уральского федерального округа живут гостеприимные, честные и трудолюбивые люди. Это самая настоящая опора всей России.

Благодаря уральцам и сибирякам нам удалось реализовать форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» и Кубок полпреда для Защитников Отечества, сейчас пересобираем Совет по патриотическому воспитанию, поддерживаем предприятия, молодежь и готовим новые проекты.

Я счастлив, что Урал принял меня, и стараюсь максимально быть полезным на своем посту. Напомню, что моя страница «ВКонтакте» открыта для обращений. Впереди еще много работы: наша задача сделать всё для Победы!», – добавил полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

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