Злоумышленники разослали фейковый приказ о переводе уральских школ на халяльное питание

Департамент информационной политики Свердловской области предупреждает об очередной попытке вброса в социальные сети фейковых документов.

На этот раз злоумышленники попытались подделать бланк областного министерства образования и написали, что с 1 октября свердловские школы должны исключить из меню учеников свинину и перейти на халяльное питание.

Министерство образования Свердловской области официально заявляет, что данный документ является поддельным. Используется несуществующий бланк приказа Министерства, формат регистрационного номера и подпись руководителя, также в документе допущено множество ошибок при оформлении.

«Питание школьников в Свердловской области обеспечивается в соответствии со всеми принятыми нормативами. В регионе также действует расширенный список льготников на школьное питание. Помимо бесплатного питания для воспитанников начальной школы регион компенсирует обеды многодетным, малоимущим, детям с ОВЗ и детям участников СВО», – добавили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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