На Урале закончилась золотая осень (ФОТО)

На Урале закончилось бабье лето. С сегодняшнего дня установилась дождливая погода – в ближайшие дни будет пасмурно, сыро и холодно.

По информации Гидрометцентра России, сегодня, завтра и в воскресенье днем ожидается только до +6 градусов, в ближайшие три ночи столбики термометра не поднимутся выше +1 градуса, в это время суток возможен снег с дождем. С начала новой рабочей недели похолодание усилится. В понедельник днем до +5 градусов, в ночь на вторник подморозит до -1 градуса.

Между тем, еще вчера была сухая, солнечная и теплая погода. «Новый День» успел запечатлеть последние мгновения золотой осени на Урале.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube