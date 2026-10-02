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Главными фанатами «Сумерек» оказались мужчины старше 35 лет

Неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги «Сумерки» и покупателей маркетплейсов, которые ищут товары, связанные с культовым фильмом.

Как сообщает пресс-служба «Мегафона», в сентябре зумеры (18-24 года) показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» (+36%). Но, несмотря на приток молодежи, самую многочисленную аудиторию фан-сайтов составляют пользователи 35-44 лет. На них в начале сентября пришлось 41% посетителей. Ещё четверть приходится на поклонников 25-34 лет, а каждый пятый – в возрасте 45-54 лет. При этом у подростков 14-17 лет вампирская история интереса не вызвала – число пользователей сократилось на 18%.

Изменилось в среде фанатов и соотношение мужчин и женщин. Если в августе их число было практически равным, то в сентябре доля мужчин достигла 63%. На сайтах с товарами, связанными с «Сумерками», покупатели-мужчины составляют 66%. При этом возрастной портрет категории отличается от аудитории фан-сайтов: на ресурсах с мерчем лидируют пользователи 25-34 лет – на них приходится 43% аудитории. Следом идут посетители 35-44 лет с долей 31%.

На маркетплейсах поклонники саги приобретают преимущественно книги – на них приходится 35% от числа проданных товаров по теме «Сумерек». Далее следуют продажи поздравительных открыток с главным героем (8%), футболки (7%), твердые духи и ароматические свечи (по 5% соответственно), а также антистресс-раскраски и сборник всех частей фильма на DVD (3%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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