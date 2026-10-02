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Уральские ученые разработали новое средство для лечения заболеваний кожи

Екатеринбург (Новый День, Арина Кокорина) Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии совместно с учеными Института органического синтеза УрО РАН запатентовали средство для лечения заболеваний кожи.

Новый состав снимает воспаление и борется с бактериями и грибками. Также ученые поработали над снижением устойчивости микроорганизмов к лечению. Это полезно для случаев, когда бактерии и грибки перестают реагировать на препарат, что снижает эффективность лекарства.

Основой средства стал гель, разработанный химиками УрО РАН, обладающий противомикробным и противогрибковым действием. Также в состав добавили гормональное противовоспалительное средство для наружного применения. Ранее его практически не использовали в России в составе мазей и кремов. Исследования подтвердили эффективность и безопасность нового средства, теперь нужно провести клинические испытания.

В перспективе лекарство может сократить количество препаратов, которые одновременно необходимы пациентам с тяжелыми заболеваниями кожи, – сообщили в ДИП Свердловской области.

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