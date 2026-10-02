Число ДТП с электросамокатами за год выросло на 67%

В Свердловской области растет количество ДТП с участием электросамокатов и число людей, пострадавших в таких ДТП, особенно подростков.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко, с начала 2026 года на Среднем Урале зарегистрировано 288 ДТП с участием СИМ против 172 – за аналогичный период 2025 года. Рост составил 67%. Погибли два человека, травмы разной степени тяжести получили 152 человека (в прошлом году – 146), из них 62 – подростки младше 18 лет.

Большая часть таких ДТП приходится на Екатеринбург – 224 аварии, двое погибших, 116 пострадавших. В Нижнем Тагиле таких ДТП было 16, в Первоуральске – 9, в Каменске-Уральском – 7, в других районных центрах – по 1-2.

Сотрудники ГАИ пресекли 4269 нарушений ПДД со стороны самокатчиков, в основном – неспешивание при проезде пешеходных переходов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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