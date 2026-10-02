В ДТП с участием велосипедистов погибли 7 человек, получили травмы – 102

С начала 2026 года в Свердловской области было зарегистрировано 204 ДТП с участием велосипедистов.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, погибли 7 человек, ранены 102, из них 42 подростка младше 18 лет. Сотрудники ГАИ пресекли более 2000 нарушений ПДД, допущенных велосипедистами.

Как уже писал «Новый День», за тот же период времени произошло 288 аварий с участием самокатчиков (двое погибших, 152 раненых) и 579 аварий с участием мотоциклистов (30 погибших, 264 раненых).

Екатеринбург, Елена Владимирова