Губернатор предупредил уральцев о плохой погоде и гололеде

Губернатор Свердловской области выступил с предупреждением для уральцев. В регион идет плохая погода, обратил внимание граждан Денис Паслер. «Уважаемые уральцы! В ближайшие дни на территории Свердловской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Дал поручения профильным ведомствам и структурам, главам муниципалитетов – принять все необходимые меры для обеспечения безопасности», – отметил Паслер.

«По прогнозам, нас ждут дождь, снег, усиление ветра и понижение температуры. Как следствие – гололед на дорогах. Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов», – пояснил глава региона.

По его словам, все ответственные региональные службы готовы к любым неблагоприятным сценариям. В населенных пунктах есть необходимые ресурсы, включая спецтехнику, аварийные бригады, для обеспечения бесперебойного функционирования городских хозяйств.

Екатеринбург, Елена Васильева

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