российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Кто на летних шинах едет – тот как воин без брони», – гаишники посвятили стихи гололеду

Фото: Госавтоинспекция

Госавтоинспекция Свердловской области сегодня рано утром уже предупредила водителей о гололеде на дорогах, но позже инспекторы решили, что их услышали не все, и разместили в соцсетях стихотворение на ту же тему.

Мороз и снег – и день ненастный,
Еще ты дремлешь, друг прекрасный?
Пора, водитель, пробудись –
На трассе скользко, не гонись.

Пятое октября настало,
Зима дохнула на Урал.
Дорога мокрою уж стала,
И снег рыхлёный побежал.

Кто на летних шинах едет –
Тот, как воин без брони.
В гололед сцепленья нету,
Тормозной путь – хоть звони.

Скорость сбрось, держи дистанцию,
Руль не дергай, тормози плавней.
Ночью скользко – час опасный,
Видимость плоха, не робей.

Если шины не сменил –
Дома лучше пережди.
За рулём в такую пору
Ты удачи не ищи.

Пешеход, остановись на месте,
Осмотрись по сторонам.
Световозвращатель – друг в ненастье,
Он заметен тут и там.

Госавтоинспекция вещает,
Правила – закон, а не игра.
Берегите близких и себя,
В путь пускайтесь лишь когда пора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Ссылки по теме

ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,