«Кто на летних шинах едет – тот как воин без брони», – гаишники посвятили стихи гололеду

Госавтоинспекция Свердловской области сегодня рано утром уже предупредила водителей о гололеде на дорогах, но позже инспекторы решили, что их услышали не все, и разместили в соцсетях стихотворение на ту же тему.

Мороз и снег – и день ненастный,

Еще ты дремлешь, друг прекрасный?

Пора, водитель, пробудись –

На трассе скользко, не гонись.

Пятое октября настало,

Зима дохнула на Урал.

Дорога мокрою уж стала,

И снег рыхлёный побежал.

Кто на летних шинах едет –

Тот, как воин без брони.

В гололед сцепленья нету,

Тормозной путь – хоть звони.

Скорость сбрось, держи дистанцию,

Руль не дергай, тормози плавней.

Ночью скользко – час опасный,

Видимость плоха, не робей.

Если шины не сменил –

Дома лучше пережди.

За рулём в такую пору

Ты удачи не ищи.

Пешеход, остановись на месте,

Осмотрись по сторонам.

Световозвращатель – друг в ненастье,

Он заметен тут и там.

Госавтоинспекция вещает,

Правила – закон, а не игра.

Берегите близких и себя,

В путь пускайтесь лишь когда пора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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