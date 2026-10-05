«Кто на летних шинах едет – тот как воин без брони», – гаишники посвятили стихи гололеду

Госавтоинспекция Свердловской области сегодня рано утром уже предупредила водителей о гололеде на дорогах, но позже инспекторы решили, что их услышали не все, и разместили в соцсетях стихотворение на ту же тему.
Мороз и снег – и день ненастный,
Еще ты дремлешь, друг прекрасный?
Пора, водитель, пробудись –
На трассе скользко, не гонись.
Пятое октября настало,
Зима дохнула на Урал.
Дорога мокрою уж стала,
И снег рыхлёный побежал.
Кто на летних шинах едет –
Тот, как воин без брони.
В гололед сцепленья нету,
Тормозной путь – хоть звони.
Скорость сбрось, держи дистанцию,
Руль не дергай, тормози плавней.
Ночью скользко – час опасный,
Видимость плоха, не робей.
Если шины не сменил –
Дома лучше пережди.
За рулём в такую пору
Ты удачи не ищи.
Пешеход, остановись на месте,
Осмотрись по сторонам.
Световозвращатель – друг в ненастье,
Он заметен тут и там.
Госавтоинспекция вещает,
Правила – закон, а не игра.
Берегите близких и себя,
В путь пускайтесь лишь когда пора.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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