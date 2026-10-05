К многодетной екатеринбурженке пришла опека из-за жалобы неграмотного дворника

Жительница Екатеринбурга Алевтина Андреева (имя изменено, – прим. ред.), мама троих детей, рассказала, как к ней неожиданно пришли сотрудники органов опеки. Девушка воспитывает детей одна, но в помощи не нуждается. Однако местный дворник решил иначе – и пожаловался на семью, написав в кляузе, что Алевтина «находится в трудной жизненной ситуации», а ее дети «нуждаются в медицинской помощи».

Как рассказала сама мама троих детей, визит опеки для нее стал полной неожиданностью. «В прокуратуру Свердловской области поступила жалоба от некоего гражданина, я сперва подумала, что это мошенники, но оказалось, что это действительно работники социальной службы, они пришли со всеми документами и с распоряжением от прокуратуры в том числе», – рассказала она.

Проверка ничего угрожающего детям не выявила, у органов опеки не возникло претензий к Алевтине.

При этом девушке показали оригинал жалобы, которая и запустила проверку. Как оказалось, ее написал местный дворник. «Он просто взял мой номер телефона на лобовом стекле моего автомобиля, он знал, в каком подъезде я живу, и этого оказалось достаточно, чтобы написать заявление на меня в прокуратуру», – отметила девушка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42