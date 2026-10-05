В Североуральском районе погиб лихач, которого занесло на заснеженной трассе

В Североуральском районе в ДТП погиб водитель «Мицубиси Паджеро». Он не справился с управлением в снегопад, на большой скорости наехал на бордюр и съехал в ливневую канализацию. Трагедия произошла в поселке Черемухово, у дома № 19 по улице Калинина.

В результате ДТП мужчина погиб на месте. Двух пассажирок – женщин 22 и 45 лет – с травмами увезли в больницу, после осмотра обеих отпустили домой. Никто из участников происшествия не был пристегнут ремнем безопасности.

Погибший был местным жителем. За нарушения ПДД его привлекали к административной ответственности 24 раза. В 2025 году он был лишен прав за употребление алкоголя после ДТП, к которому был причастен (часть 3 статьи 12.27 КоАП РФ). В каком состоянии водитель находился в момент сегодняшней аварии, станет ясно после химико-токсикологической экспертизы.

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование: устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 5 октября по Уралу прошли снегопады. Больше всего осадков выпало в Кытлыме, где высота снежного покрова достигла 27 сантиметров. Чуть меньше – в Североуральске, 21 см снега. 9 см снега выпало в Нижнем Тагиле, 8 см – в Ревде и 7 см – в Висиме и Красноуфимске. В такую погоду сцепление колес с дорогой заметно снижается. Особенно рискуют те, кто еще не сменил летние шины. К тому же не исключено образование гололедицы при минусовой температуре. Госавтоинспекция просит водителей, еще не установивших зимние шины, отказаться от поездок в ночные и утренние часы. Начинающим водителям поездки в таких условиях стоит отложить полностью.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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