Прокуратура направила в суд уголовное дело о получении 827 тысяч за несуществующего ребенка

Прокуратура Екатеринбурга направила в суд дело в отношении женщины, которая два года получала выплаты за несуществующего ребенка.

По версии следствия, обвиняемая предоставила фальшивые сведения о том, что родила ребенка вне больницы. Таким образом она оформила свидетельство о рождении на несуществующую девочку. По этим документам обвиняемая оформила единовременное пособие при рождении, получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком и иные выплаты. С 2022 года по 2024 год женщина незаконным путем получила свыше 827 тысяч рублей – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Вверх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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