В Нижнем Тагиле судят арестанта, обвиняемого в убийстве шумного сокамерника

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 38-летнего арестанта СИЗО. Его обвиняют в убийстве сокамерника, который мешал другим спать.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь на 26 мая 2026 года в камере режимного корпуса СИЗО 25-летний арестованный начал громко кричать и выражаться нецензурной бранью. По данным следствия, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Чтобы шум не привлек внимания охраны, сокамерники попросили обвиняемого, который находился с кричавшим в приятельских отношениях, успокоить его. Тот подошел к мужчине, уложил его на кровать, сел сзади и одной рукой закрыл ему рот, а другой удерживал туловище и руки, преодолевая сопротивление. Через несколько минут потерпевший перестал подавать признаки жизни. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Сначала сокамерники попытались привести мужчину в чувство – передали нашатырный спирт и вату, но тот не реагировал. Лишь спустя время они сообщили об инциденте сотрудникам учреждения. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

На этапе предварительного расследования обвиняемый вину признал частично.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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