Для детей из многодетных семей выделили еще 730 путевок на Черное море

Для участников проекта «От Уральских гор до Черного моря» дополнительно выделили еще 730 путевок. Общее число юных свердловчан, которые смогут отдохнуть на Черноморском побережье в рамках проекта, увеличилось до 3902 человек.
«Мы видим большой запрос на отдых на Черном море со стороны семей, прежде всего многодетных. Поэтому обратились в федеральный центр с предложением увеличить число путевок. <…> Дополнительные путевки распределим между многодетными семьями по всей территории Среднего Урала. На организацию смены из областного бюджета направим 4,5 миллиона рублей», – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Смена пройдет в Краснодарском крае с 21 октября по 13 ноября 2026 года, сообщили в ДИПе. Поехать отдыхать в рамках проекта могут школьники 9-16 лет, проживающие и обучающиеся на территории Свердловской области, а также дети из многодетных семей, дети участников СВО и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Екатеринбург, Дарья Деменева