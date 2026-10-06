В шести населенных пунктах Свердловской области появится освещение на дорогах

В шести населенных пунктах Свердловской области появится освещение на региональных трассах.

Фонари уже поставили в Сербишино на улице Куйбышева и в селе Кадниково на улице Карла Маркса.

Работы проходят и на подъезде к поселку Красная Горка от автодороги Екатеринбург – Полевской. Здесь обустроены тротуары и остановки. Работы также выполнили на подъезде к коллективным садам «Уральские зори».

Частично работы закончены на участке дороги села Большое Седельниково – станция Седельниково, которая включает въезд в населенный пункт и улицу Чапаева. Ремонт продолжается в Большой Тавре. Там освещение проводят на 1,5 км по дороге Большая Тавра – Свердловское – Сенная по участкам улиц Победы и Ленина.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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