Свердловские хирурги удалили пациентке опухоль щитовидной железы, мешавшую дышать

Хирурги Свердловского областного онкологического диспансера спасли пациентку, удалив у нее 10-сантиметровую опухоль щитовидной железы, которая мешала ей дышать. Новообразование проросло за грудину и за дугу аорты, сдавив трахею.

Как сообщили в региональном минздраве, из-за активного роста опухоль сместила трахею и сузила ее просвет до 5 миллиметров при норме 18-20 миллиметров. В таких условиях интубация трахеи, без которой невозможно подключить пациента к аппарату ИВЛ, была связана с высоким риском осложнений. Не исключалась и необходимость рассечения грудины для полного удаления новообразования.

К операции подключились специалисты отделений эндоскопии, торакальной хирургии, а также опухолей молочной железы и кожи. После удаления опухоли трахея расправилась, и дыхание пациентки полностью восстановилось. Сейчас женщина выписана под наблюдение районного онколога и эндокринолога.

Екатеринбург, Дарья Деменева