Дефицит витамина D: почему осенью клонит в сон и как с этим справиться

С наступлением осени многие чувствуют вялость и сонливость. Врачи-эндокринологи объясняют это нехваткой витамина D, который вырабатывается в организме только под воздействием солнечного света. А осенью короткий день и пасмурная погода лишают нас этого природного ресурса, что и приводит к упадку сил.

Витамин D можно принимать самостоятельно, но только в профилактической дозе – той, что указана в инструкции к препарату. При выраженной нехватке такой дозы будет мало. Чтобы определить необходимую дозировку, нужно предварительно сдать анализ крови и узнать текущий уровень витамина в организме.

Есть и другая причина сонливости – повышение концентрации мелатонина, который сигнализирует организму о том, что пора готовиться ко сну. И опять же – причина в том, что осенью раньше темнеет. Но и с этим можно справиться простыми средствами. Для выработки мелатонина нужна аминокислота триптофан. Она же участвует в создании серотонина – когда его достаточно, человек чувствует себя спокойным и уравновешенным. Если осенью мелатонина вырабатывается больше, то серотонина – меньше: триптофана на него уже не хватает. По этой причине настроение может портиться. Чтобы восстановить баланс, стоит включить в рацион продукты – источники триптофана: индейку, сыр, миндаль.

Важно регулярно употреблять продукты с витаминами А, Е, С, группы В и магнием. Организм не может накопить эти вещества впрок, поэтому они должны поступать с пищей постоянно. К биологически активным добавкам врачи советуют относиться настороженно: они способны усиливать или гасить действие друг друга, а порой и повышать риск побочных эффектов.

Но не всегда с недугом можно справиться своими силами. Если человек замечает за собой повышенную утомляемость или усталость, для начала можно сдать общий анализ крови. Отклонения от нормы могут быть маркером вялотекущего воспалительного процесса, обострения хронической патологии, анемии. В таком случае стоит обратиться к врачу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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