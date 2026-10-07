Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил Владимира Путина с днем рождения.

«Владимир Владимирович объединяет народ, заботится о регионах и жителях, отстаивает позиции страны на мировой арене и успешно противостоит попыткам противника навредить нашей Родине. Мне повезло быть в команде Президента, учиться у него мудрости и стойкости.

В этот день я хочу поблагодарить Владимира Владимировича за постоянное внимание, которое он уделяет Донбассу. Россия – одна большая семья: от Камчатки до Калининграда и исторических регионов. И сейчас мы вместе защищаем нашу страну под руководством Главы государства.

Желаю нашему Президенту крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и новых Побед! Ваши успехи – это успехи всей России!» – написал полпред в мессенджере МАХ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube