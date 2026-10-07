В Сысертском районе водитель погиб под квадроциклом

В Сысертском районе 58-летний водитель квадроцикла погиб в ДТП. Трагедия случилась вчера в 17:30 в ТСН «Жемчужина» на улице Лесной, 6.

По данным облГАИ, мужчина не справился с управлением и перевернулся. Его придавило квадроциклом, от полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

Установлено, что погибший был жителем Екатеринбурга, его стаж вождения – 41 год. Ранее он 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии на нем не было мотошлема. Был ли водитель пьян, установит экспертиза.

На месте работали госавтоинспекторы и следственная группа. Сейчас по факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Сысерть, Дарья Деменева

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