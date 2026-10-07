От шайки трамвайных хулиганов пострадала кондуктор

В Екатеринбурге зафиксирован второй за эту неделю случай злостного хулиганства подростков в общественном транспорте.

«Вчера, 6 октября, днем, близ остановки «Фрунзе» шайка из пяти подсвинков напала на кондуктора в трамвае на улице 8 Марта. Женщине рассекли бровь, трамваи, сами понимаете, встали минут на 40. Милиция в курсе», – сообщил близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Как уже писал «Новый День», вечером 5 октября водитель трамвая № 12 заметила, что на сцепке состава едет школьник. Женщина остановила трамвай и попыталась согнать подростка, но он брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Вагоновожатая попала в больницу с ожогом глаз. Малолетнего хулигана нашли, теперь ему грозит до 7 лет колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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