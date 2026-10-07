Туристы стали меньше тратить на отдых в России, Абхазии и Вьетнаме

Средние чеки на пакетные туры с перелетом заметно снизились по России, Абхазии и Вьетнаму. По сравнению с октябрем прошлого года – на 18,3%, 11,7% и 11,5% соответственно. В октябре средний чек по России составил 70,8 тысячи рублей, в Абхазии – 72,6 тыс., во Вьетнаме – 161,2 тыс. Также на 6,5-7% подешевели туры в Тунис и Таиланд.

По данным Ассоциации туроператоров России, по России туристы все реже едут с детьми и все чаще путешествуют в одиночку, экономя на отелях. В Абхазии по сравнению с прошлым годом заметнее стал выбор в пользу гостиниц 2* и 3* – туристы экономят на категории размещения. Вьетнам же дешевеет благодаря доступной перевозке: доля Нячанга снизилась, поскольку появились полетные программы на Фукуок, и туристы активнее осваивают другие курорты на материке.

Между тем, средний чек на туры в Китай, ОАЭ и на Мальдивы вырос – на 17,4%, 14,9% и 11,1% соответственно. В Китае расходы растут за счет комбинированных туров и более частого выбора пятизвездочных отелей с питанием. На Мальдивах чек увеличился из-за изменения структуры перевозки: выросла доля турпакетов на прямых рейсах «Аэрофлота», которые дороже стыковочных вариантов. В ОАЭ спрос восстанавливается в основном за счет дорогого сегмента, тогда как бюджетный и средний пока отстают от прошлогодних показателей.

Екатеринбург, Дарья Деменева