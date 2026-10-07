14-летнего зацепера, напавшего на вагоновожатую, могут отправить в СИЗО

Подростка, который брызнул в водителя трамвая из перцового баллончика, могут отправить в СИЗО, если суд найдет для этого основания. Но это будет зависеть от конкретных обстоятельств дела.

Как пояснил «Новому Дню» известный уральский адвокат Сергей Колосовский, обвиняемых под стражу, как правило, помещают по двум причинам – либо они могут оказать давление на следствие или свидетелей (что в данном случае вряд ли), либо они могут скрыться.

«Если это подросток «домашний», живет с родителями, то оснований для помещения под стражу, скорее всего, нет. Его могут передать под надзор родителей, тем более статья не относится к особо тяжким. А вот если окажется, что это подросток без определенного места жительства – то другого варианта нет», – сообщил эксперт.

Сергей Колосовский также добавил, что несовершеннолетнему от 14 до 16 лет по ст. 213 УК РФ не могут назначить срок лишения свободы больше 6 лет, хотя для взрослого он составляет 7 лет.

Как уже писал «Новый День», вечером 5 октября водитель трамвая № 12 заметила, что на сцепке состава едет школьник. Женщина остановила трамвай и попыталась согнать подростка, но он брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Вагоновожатая попала в больницу с ожогом глаз. Малолетнего хулигана нашли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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