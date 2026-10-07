Свердловская киностудия представила в Минкультуры РФ проект нового фильма «Каменный цветок»

Проект нового семейного фильма по мотивам сказов Павла Бажова представила Свердловская киностудия на очном этапе питчинга в Министерстве культуры России. Если сценарий получит высокую оценку экспертной комиссии, можно будет рассчитывать на государственную субсидию для финансирования съемок.

Картина «Каменный цветок» расскажет о приключениях современного камнереза Данилы и молодой школьной учительницы Кати, которые попадают в прошлое, где им приходится выдать себя за героев древней легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой.

Как сообщается на сайте киностудии, проект картины в Москве представили генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин и режиссер Борис Милованов при заочной поддержке актера Кирилла Зайцева, записавшего специальное видеообращение.

«Мне этот сценарий очень понравился, он живой, с юмором, с приключениями, с настоящей человеческой историей. Мой персонаж, Данила, проходит путь от самоуверенного мастера до человека, который берет на себя ответственность. Мне этот персонаж близок и я уверен, что могу его сыграть», – отметил актер.

Планируется, что часть съемок пройдет в Москве на ВДНХ, часть – на Урале, где воссоздадут деревню XVI века.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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