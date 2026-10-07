Чумовое искусство. Что посмотреть и почитать про бактерию – ньюсмейкера октября

Главным ньюсмейкером октября стала бактерия yersinia pestis, чумная палочка, от которой, по первоначальной версии, умерла 27-летняя лаборантка Дарья Ш. из Иркутской области. Санитарные власти впоследствии опровергли информацию о чуме, заявив, что причиной гибели молодой женщины была пневмония, однако пугающая информация уже разошлась по СМИ и соцсетям всего мира.

На первые же новости о чуме блогосфера отреагировала мемами и шутками. «На самом деле, это самая естественная и здоровая реакция психики, которая таким образом пытается защититься от страха. Высмеять то, что тебя пугает, – значит вернуть себе контроль, пусть и иллюзорный, над ситуацией. Плюс чувство общности – совместный смех над страшным помогает понять, что ты не один, что вот, посмотрите, всем страшно, но мы все смеемся этому страху в лицо», – отметила психолог Анна Зосимова.

Впрочем, люди искусства осмысливали чуму через культуру на протяжении веков. В первую очередь, этим занимались писатели. Так, сеть книжных «Читай-город» заявила о росте продаж романа «Чума» Альбера Камю на 86% за последнюю неделю. Сервис «Яндекс. Книги» сообщил, что число открытий пьесы Александра Пушкина «Пир во время чумы» также за последнее время вырос в несколько раз. Чуть менее популярным оказался «Декамерон» Боккаччо, в котором действия разворачиваются в охваченной чумой Флоренции, откуда бежит группа молодых людей и девушек в загородное поместье. Похожий мотив есть и у классика готической литературы Эдгара Алана По в «Маске красной смерти», а у Даниэля Дефо – почти документальное описание событий в Лондоне, охваченном эпидемией, в «Дневнике чумного города».

Большой культурный пласт, посвященный чуме, – это изобразительное искусство. Одна из самых популярных тем – dance macabre, «Пляска смерти», где в последний танец всех без разбора, взрослых и детей, богатых и бедных, клириков и рыцарей, – уводит Смерть, обычно изображаемая в виде скелета. Классиком жанра считается художник Ганс Гольбейн Младший, цикл его гравюр «Пляска смерти» представлен в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств.

Чума – один из ярких образов и в кинематографе. Так, болезнь предстает в виде самостоятельного персонажа-антагониста в «Сказке странствий» Александра Митты (фильм 1982 года). Эпидемия чумы становится фоном в драме «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, где главный герой тоже противостоит Смерти.

Екатеринбург, Елена Сычева

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