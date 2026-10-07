В Екатеринбургском зоопарке умер лев

Зоопарк Екатеринбурга потерял одного из своих самых пожилых обитателей – умер африканский лев Эрни, которому в этом году исполнилось 19 лет.

В дикой природе львы живут 10-12 лет, в неволе – 14-16 лет, так что Эрни считается долгожителем. Родился он в 2007 году. Львенком путешествовал по России с передвижным цирком, затем его продали в зоопарк. Его быстро полюбили как сотрудники отдела хищных и мелких млекопитающих, так и посетители.

В зоопарке рассказали, что за свою долгую жизнь Эрни стал отцом 16 детенышей от разных львиц. Последняя из них, Эмма, научила его заботиться о потомстве.

«Вместе они стали прекрасными родителями. Однажды родилось сразу 5 котят, и маленькие львята забирались на Эрни: кто-то лазал по спине, кто-то с хвостом веселился, но мудрый отец стойко переносил детские шалости, лишь изредка поглядывая на мать своих детей. Малыши уехали в разные зоопарки и сейчас радуют посетителей в других регионах. Эрни останется в наших сердцах и в истории Екатеринбургского зоопарка. Мы будем помнить его как величественного льва и заботливого семьянина», – говорят в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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