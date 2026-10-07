Экскурсии по кладбищам набирают популярность у екатеринбуржцев

Уральцы стали чаще выбирать экскурсии на кладбище как вид досуга.

Всего на территории Екатеринбурга находится 27 некрополей. Для посещения экскурсоводы чаще всего предлагают несколько кладбищ с особенными захоронениями.

Больше всего экскурсий проводят на Широкореченском кладбище. Оно известно аллеей криминальных авторитетов, похороненных здесь в девяностые. Памятники привлекают внимание массивными мраморными плитами с изображениями во весь рост. Именно здесь захоронено больше всего участников ОПГ «Центр».

Еще одно популярное для экскурсий место – Михайловское кладбище. Здесь находятся могилы дореволюционных предпринимателей и церковных деятелей, участников Гражданской и Великой Отечественной войн, известных представителей науки, литературы и искусства. Особое место занимает братская могила группы дятловцев, погибших на Северном Урале.

Проводят экскурсии и на Ивановском кладбище, на котором похоронены купцы, старые большевики и деятели искусства, например, Павел Бажов. А также гиды предлагают пройтись по Северному кладбищу, где похоронены участники ОПГ «Уралмаш».

Екатеринбург, Арина Кокорина

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