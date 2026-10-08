Зацепера, распылившего баллончик в лицо вагоновожатой, оставили на свободе

Школьника, который брызнул в водителя трамвая из перцового баллончика, не стали помещать под стражу.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга избрал 14-летнему подростку меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как уже писал «Новый День», вечером 5 октября водитель трамвая № 12 заметила, что на сцепке состава едет школьник. Женщина остановила трамвай и попыталась согнать подростка, но он брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Вагоновожатая попала в больницу с ожогом глаз. Малолетнего хулигана нашли. Подросток извинился, но все равно стал фигурантом уголовного дела по статье 213 УК (хулиганство), ему грозит до 6 лет колонии .

Екатеринбург, Елена Владимирова

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