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Жога: беспилотная опасность объявлена на всей территории УрФО

Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории УрФО – в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112», – написал полпред в своем канале в мессенджере МАХ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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