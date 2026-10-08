Палеонтологи нашли в уральской земле зубы нового вида гребнезубых акул

В 2026 году уральские палеонтологи начали изучать ископаемых акул мелового периода в Оренбургском Предуралье – впервые их обнаружили здесь три года назад. Первые находки акул на Урале датируются еще XIX веком, но тогда это были палеогеновые виды: они примерно на 60 миллионов лет моложе меловых.

«В палеозойский период [250-500 миллионов лет назад] Уральские горы долгое время были дном моря, но затем хребты поднялись. На картах доисторической эпохи видно, что Урал представлял собой узкую полоску земли, окруженную морями. Обстановка менялась динамично: во второй половине мелового периода море с обеих сторон то отступало, то возвращалось – с Арктики и с юга. Наша задача сегодня – изучить ископаемых акул как участников морского сообщества, занимающих вершину трофической пирамиды», – отметила на пресс-конференции старший научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Татьяна Малышкина.

По ее словам, в мае в овраге Царя Леонида в Оренбургской области ученые обнаружили многочисленные зубы акул, кораллы, кости морских рептилий, белемниты и аммониты. Самая редкая находка – зубы гребнезубой акулы: речь идет о новом виде. Специалисты проанализировали все находки семейства мелового периода по всему миру и подтвердили, что обнаруженный вид до сих пор не был известен науке.

В зауральской части останки акул мелового периода находили и в XX веке, однако они оставались единичными – в этом году раскопки начались и там. На территории Челябинской области были проведены разведочные работы: специалисты обследовали шесть карьеров, но находок оказалось немного. Новым для темы исследования стало понимание того, как проходила береговая линия в Западно-Сибирском бассейне. Работы на данной территории планируется продолжить в следующем сезоне.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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