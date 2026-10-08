«Народный губернатор и истинный патриот», – Паслер поздравил Росселя с 89-летием

Губернатор Денис Паслер поздравил с днем рождения первого всенародно избранного главу региона Эдуарда Росселя, которому сегодня исполнилось 89 лет.

«Сегодня поздравил уважаемого Эдуарда Эргартовича с Днем рождения. Народный губернатор и истинный патриот родного края – именно таким мы знаем легендарного Росселя. Эдуард Эргартович – человек особенный. В нем лучшие качества лидера сочетаются с искренностью и открытостью. Он всегда считал людей труда главной опорой и силой региона. Все его амбициозные планы имели одну цель – улучшить жизнь уральцев и сделать Свердловскую область мощным промышленным, научным, культурным регионом страны. И у него это получилось. За годы знакомства Эдуард Эргартович стал для меня старшим товарищем, у которого до сих пор есть чему учиться. Ответственный, порядочный, с чувством юмора и самоиронией – это все про него», – написал Паслер в соцсетях и выложил видео, где дарит имениннику цветы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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