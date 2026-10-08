В Екатеринбурге дали тепло во всех соцобъектах и в 99,4% жилых домов

По состоянию на 8 октября в Екатеринбурге отопление запущено на всех объектах социальной сферы: в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Тепло также поступает в 99,4% многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме.

При возникновении вопросов по запуску отопления жителям следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Также получить информацию можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 304-12-05 и 304-12-08. По этим же номерам необходимо сообщать об аварийных ситуациях.

Напомним, отопительный сезон в городе стартовал 15 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube