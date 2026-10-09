Сегодня день Иоанна Богослова

9 октября православная церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а в народном календаре этот день известен как Иван Путник.

Святой Иоанн был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Он стал свидетелем важнейших евангельских событий, включая преображение Господне и распятие, именно Иоанну Спаситель поручил заботиться о своей матери Деве Марии, что ученик и делал до конца ее дней.

Иоанн Богослов проповедовал во многих землях, дожил до глубокой старости, он единственный из апостолов, кто скончался своей смертью. Христианская традиция почитает его как апостола любви и верности.

В этот праздник принято молиться о путешественниках, чьим покровителем является Иоанн Богослов. После службы раньше пекли пироги и угощали путников. Также у Иоанна Богослова принято просить помощи в творчестве – он считается покровителем иконописцев и художников.

По приметам, если 9 октября идет снег – морозы ударят примерно через 40 дней, к Михайлову дню, 21 ноября. Если же день стоит солнечный и теплый – следующий июнь будет холодным и дождливым. Если 9 октября идет дождь, то ненастная погода продержатся еще около трех недель, а если дождь идет со снегом, то в январе можно ожидать несколько сильных оттепелей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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