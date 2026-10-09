Инфекционист рассказал, когда кончатся перебои с вакцинами

В России есть проблемы с вакциной от бешенства, сообщил главный детский инфекционист ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев. Однако, по его словам, вскоре дефицит будет устранен. «Открою секрет – скоро будут моноклональные антитела от бешенства, а также вакцина от ветряной оспы», – отметил Ртищев в ходе Уральского конгресса ЗОЖ в Екатеринбурге.

Врач напомнил, что в стране была утверждена Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. «Но известные события сыграли определенную роль, и к 2025 году мы не реализовали то, что планировалось. Правда, от гемофильной палочки в начале 2022 года – удалось. Пока планируется, что от менингокока и ВПЧ вакцинация будет внесена в национальный календарь в следующем году, но я реалист – так что не факт, но пока радует, что что-то задвигалось», – отметил Ртищев.

Он уточнил, что, в соответствии со стратегией, вакцина должна быть отечественного производства. «При этом все прекрасно понимают, что существующие препараты, которые используются в мире – иногда десятилетиями, – бессмысленно заново изобретать, потратив еще десятилетия на это, пока кто-то будет умирать и приобретать инвалидность. Наряду с новыми разработками нам нужны препараты, которые уже есть. Для решения этой проблемы в стратегии у нас прописана локализация производств. То есть либо от начала до конца, либо определенные этапы проводятся на территории нашей страны, чтобы мы, не говоря об экономике, но помимо прочего, гарантировали постоянство выпускаемой вакцины», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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