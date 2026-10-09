Ветрянка, коклюш, корь становятся болезнями взрослых

Врачи отмечают тенденцию «взросления» традиционно детских инфекций – таких как ветряная оспа, коклюш, корь, а также краснуха. «Часть инфекций смещаются в сторону старших возрастных групп. Есть такая теория, что наши прививки в детстве сместили заболеваемость во взрослый возраст, но это не так. Заболевают те взрослые, которые не иммунизированы своевременно в детстве. Возникает порочный круг – та, более «темная», сторона начинает наступать на более «светлую», на детей», – рассказал главный детский инфекционист ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев на конференции по ЗОЖ в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что не все инфекционные заболевания требуют массовой вакцинации, например, природно-очаговые хорошо контролируются при помощи неспецифической профилактики и выборочного прививания. «Но если взять контагиозные, которые передаются от человека к человеку, никакие другие меры (кроме вакцинации) не решают проблему», – подчеркнул он.

В качестве яркого примера он назвал ветряную оспу. «Никакие строгие санитарные правила без вакцинации проблему заболеваемости решить эффективно не могут. И на сегодня есть возможности и необходимость защиты и иммунизации не только детей, но и старших возрастных групп, в том числе беременных женщин», – подчеркнул специалист.

По его словам, аналогичная ситуация с краснухой и корью. «На примере кори и краснухи очевидно, что в условиях сдерживания заболеваемости опасность возникает тогда, когда к нам попадают инфекционные заболевания и находят неиммунизированного: на сегодня это молодые взрослые трудоспособного возраста, а дальше переходят на детей, которые еще не привиты. На сегодня в этот процесс вовлекаются молодые женщины, у новорожденных не формируется иммунитет, выросла заболеваемость корью у детей первого года жизни, а также выросло число случаев синдрома врожденной краснухи. Фиксируем и в Москве такое. Думаю, что в скором времени статус территории, свободной от краснухи, с России будет снят», – предположил Ртищев.

Также он назвал негативным пример с коклюшем. «После введения массовой иммунизации заболеваемость им снизилась. Но поскольку наибольшая опасность – у детей первого года жизни (а ребенок рождается без иммунитета к коклюшу независимо от того, болела ли мама и привита ли она до беременности), получается некий круговорот. Вроде мы создаем детям иммунитет, но остаются незащищенными дети до 3 месяцев. Так как начинают болеть подростки и взрослые, это передается маленьким детям, все по кругу болтается. Тут другие стратегии – и ключевую роль для маленького ребенка играют взрослые, особенно беременные женщины. Это тот пример, когда прививка беременной используется не для нее самой, а для малыша», – пояснил врач.

Екатеринбург, Елена Сычева

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